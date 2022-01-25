Череповчанка выбросила собаку с седьмого этажа

В Череповце полицейские задержали 54-летнюю местную жительницу, подозреваемую в жестоком обращении с животными.

Инцидент произошёл в конце декабря 2021 года. Очевидцы сообщили, что женщина выбрасывает вещи из окна своей квартиры на седьмом этаже. В определённый момент она выбросила маленькую собаку. Животное погибло на месте.

«Попытки достучаться до женщины оказались тщетны, поэтому было принято решение вызвать сотрудников МЧС и бригаду скорой медицинской помощи. Прибыв на место, специалисты в присутствии сотрудников полиции срезали петли дверей и организовали доступ в квартиру. Оказавшись в помещении, медики осмотрели женщину и приняли решение о доставлении её в лечебное учреждение», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Выяснилось, что подозреваемая состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.