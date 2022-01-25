Жительницу Вологды будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью сожителя

25.01.2022 [Происшествия]

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью сожителя.

По материалам дела, инцидент произошёл в однокомнатной квартире обвиняемой на улице Карла Маркса в середине июля 2021 года. Женщина и её 26-летний сожитель выпивали в компании знакомых, приехавших из Череповца.

«Нахождение дома малолетнего ребенка не воспрепятствовало стремлению молодой женщине принять активное участие в употреблении спиртного», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

В ходе возникшей между сожителями ссоры, обвиняемая ударила потерпевшего ножом в живот. Мужчина начал терять сознание, но пообещал, что скажет полицейским, что сам нанёс себе ранение.

«Сожительница после содеянного прежде всего испугалась за свою дальнейшую судьбу, так как два года назад она уже использовала для разрешения конфликта нож и применила его для нанесения ударов гражданскому супругу, причинив тому легкий вред здоровью», — также говорится в сообщении.

В ходе расследования была установлена причастность вологжанки к преступлению. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: напала с ножом, пьянка, уголовное дело

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