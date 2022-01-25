Вологда попала в ТОП-3 городов, где в ДТП чаще всего полностью разбивают автомобиль

25.01.2022 [Происшествия]

Вологда оказалась на третьем месте в рейтинге городов, где после ДТП происходит полная конструктивная «гибель» автомобилей. Подобное явление, когда аварии машина не подлежит восстановлению, страховщики называет «тоталем». Рейтинг самых «тотальных» городов составили эксперты страховой компании «Согласие».

Согласно данным по автокаско за 2021 год, самая высокая частота «тоталей» — в Брянске (1,72%). С небольшим отставанием за ним следует Иркутск (1,57%). На третьем месте с результатом 0,99% оказалась Вологда. Четвертая позиция у Калуги — 0,96%, а замыкает пятерку самых тотальных городов Самара с результатом 0,9%. При этом ни Москва, ни Санкт-Петербург не попали даже в «десятку» этого печального рейтинга.

Эксперты объяснили, что на частоту «тоталей» влияют качество дорог, освещенность, размер региона и число крупных городов, между которыми водители часто ездят по трассам. В тех регионах, где качество дорог достаточно высокое, есть скоростные магистрали, возрастает риск превышения скорости, которое часто приводит к серьезным ДТП.

Частота «тоталей» — число «тотальных» убытков по автокаско в городе за 2021 год, деленное на общее число полисов автокаско у страхователей в городе.

Тэги: ДТП, разбитая машина

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