В Вологодской области выявлено 372 новых случая заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 372 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. По сравнению с понедельником, 25 января, количество заболевших стало на 31 человека больше.

В целом в России в очередной раз обновлен абсолютный антирекорд по заболеваемости COVID.

Статистика говорит о 67 809 случаях против 65 109, зафиксированных сутками ранее.

При этом в Вологодской области 342 человека выздоровели, 88 человек госпитализировано, семь человек умерли. Такая статистика 25 января опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 103 714 пациентам. Большая часть из них — 95 991 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 154 человека.