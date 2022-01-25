Два коммунальных предприятия Вологодской области могут наказать за пользование скважинами без лицензии

25.01.2022 [Общество]

В Вологодской области после проверки районными прокуратурами два коммунальных предприятия попали под подозрение в причинении вреда недрам.

В частности, Сокольская межрайонная прокуратура пришла к выводу, что МУП ЖКХ «Перспектива» Сокольского района без соответствующих лицензий пользуется водой из артезианских скважин, расположенных в деревне Чекшино, а также селах Биряково и Архангельское Сокольского района.

Как посчитали сотрудники управления Росприроднадзора, общий ущерб недрам от безлицензионного пользования скважинами составил 1,068 млн рублей.

Чуть больший ущерб, по мнению надзорного ведомства, причинен ООО «ВодопроводУстье» Усть-Кубинского района. Это предприятие также без соответствующих лицензий пользовалось пятью артезианскими скважинами, причинив ущерб недрам на сумму почти 1,144 млн рублей.     

Материалы по расчету вреда управление Росприродназора направило в арбитражный суд для взыскания ущерба в принудительном порядке.  

 

Тэги: скважина, прокуратура, проверка

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