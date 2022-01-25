В Вологде работник медучреждения подозревается в продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса

25.01.2022 [Общество]

В Вологде прокуратура признала законным решение о возбуждении уголовного дела в отношении работника медучреждения, подозреваемого в подделке документов, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в период с сентября 2021 года по 12 января 2022 года подозреваемый, осуществляя свои должностные полномочия, за вознаграждение изготовил поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса трём гражданам, которые не проходили вакцинацию.

Расследование продолжается. Действиям лиц, которые приобрели сертификаты, также будет дана оценка.

Тэги: коронавирус, вакцинация, сертификаты, подделка документов

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