В Вологде работник медучреждения подозревается в продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса

В Вологде прокуратура признала законным решение о возбуждении уголовного дела в отношении работника медучреждения, подозреваемого в подделке документов, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в период с сентября 2021 года по 12 января 2022 года подозреваемый, осуществляя свои должностные полномочия, за вознаграждение изготовил поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса трём гражданам, которые не проходили вакцинацию.

Расследование продолжается. Действиям лиц, которые приобрели сертификаты, также будет дана оценка.