Юная вологжанка взяла две медали всероссийских соревнований по конькобежному спорту

25.01.2022 [Спорт]

Серебро и бронзу привезли вологжанка Александра Замойская со всероссийских соревнований по конькобежном спорту «Первенство школы чемпионов Екатерины Лобышевой».

В соревнованиях приняли участие более 100 юных спортсменов из Вологды, Москвы, Мурома, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Московской области, Твери и Костромы. Возраст спортсменов — от 4 до 11 лет.

Вологодскую область представляли юные конькобежцы «МАУ СШОР Николая Гуляева» — воспитанники тренера Анны Исаковой.

Александра Замойская завоевала две медали, став второй на дистанции 100 метров и третье на пятисотметровке среди девушек 10 — 11 лет. У юношей в этой же возрастной группе вологжанин Алексей Скребков занял 6 место.

Тэги: конькобежный спорт, соревнования

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