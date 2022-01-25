Юная вологжанка взяла две медали всероссийских соревнований по конькобежному спорту

Серебро и бронзу привезли вологжанка Александра Замойская со всероссийских соревнований по конькобежном спорту «Первенство школы чемпионов Екатерины Лобышевой».

В соревнованиях приняли участие более 100 юных спортсменов из Вологды, Москвы, Мурома, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Московской области, Твери и Костромы. Возраст спортсменов — от 4 до 11 лет.

Вологодскую область представляли юные конькобежцы «МАУ СШОР Николая Гуляева» — воспитанники тренера Анны Исаковой.

Александра Замойская завоевала две медали, став второй на дистанции 100 метров и третье на пятисотметровке среди девушек 10 — 11 лет. У юношей в этой же возрастной группе вологжанин Алексей Скребков занял 6 место.