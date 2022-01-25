В Вологде покажут самый большой рисунок Ивана Шишкина

Графика известного художника Ивана Шишкина представлена в Мемориальной мастерской заслуженного художника РСФСР А. В. Пантелеева. Выставка «Иван Шишкин и русский реалистический пейзаж второй половины XIX века» посвящена 190-летия со дня рождения пейзажиста.

«Центральное место в экспозиции занимает самый большой рисунок из фондов Вологодской областной картинной галереи «Охотничий домик императора Александра III в Спале». Размер этой графической работы — 97×143 сантиметра. На ней изображены охотничьи угодья российских императоров в Беловежской пуще», — сообщает портал «Культура в Вологодской области.

Рисунок выполнен соусом на холсте. Соус — это мягкий материал для рисования в форме мелков, изготовленных из смеси глины, мела, клея и красителей, напоминающий по своим свойствам пастель. Эту работу Ивана Шишкина картинная галерея приобрела в 1995 году у коллекционера из Санкт-Петербурга. Сам рисунок датирован 1892 годом, а в 1893 году Иван Шишкин открывал в Петербурге свою персональную выставку, где он представил 58 этюдов, написанных в Беловежских лесах. Не исключено, что «Охотничий домик императора Александра III в Спале» тогда смогла оценить и петербургская публика.