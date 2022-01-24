Вологодский лес экспортируют в 68 стран мира

24.01.2022 [Общество]

В 2021 году экспортные поставки вологодского леса проконтролированы управлением Россельхознадзора в 68 стран мира. Всего за год за границу отправлено 1,7 млн кубометров лесоматериалов из Вологодской области. В цифрах это составляет около 30 000 вагонов по железной дороге.   

«По результатам контрольных мероприятий государственными инспекторами было выдано 27 689 фитосанитарных сертификатов. Вывоз круглого леса, пиломатериалов, изделий из древесины и т. д. осуществлялся преимущественно автомобильным и железнодорожным транспортом», — сообщили в управлении Россельхознадзора.

Продукция вологодских лесопромышленников в течение 2021 года направлялась в Китай, Финляндию, Эстонию, Вьетнам, Египет, Германию, Нидерланды, Великобританию, Литву, Латвию и еще в 58 стран мира, — также рассказали в ведомстве.

Только за первую половину января за рубеж уже отправлено почти 20 000 кубометров древесины. 

Тэги: экспорт, древесина

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