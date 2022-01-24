В Вологде задержали вора-карманника, который крал кошельки в автобусе

В Вологде полицейские задержали подозреваемого в краже.

Потерпевшая - 23-летняя местная жительница рассказала, что во время поездки в автобусе у неё похитили кошелёк с банковской картой. Позже вор потратил с карты 800 рублей.

Подозреваемым оказался 43-летний житель Вологды. Его задержали.

«В полиции подозреваемый пояснил, что на остановке приметил девушку, которая достала из рюкзака кошелек, чтобы взять наличные, после чего убрала его обратно, застегнув молнию. Во время поездки, выбрав удобный момент, злоумышленник расстегнул молнию рюкзака и достал кошелек», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Выяснилось, что злоумышленник оплатил картой покупку овощей и фруктов.

Кроме того, полицейские установили причастность мужчины к ещё одной краже, совершённой в 2020 году. Инцидент также произошёл в автобусе: мужчина вытащил кошелёк у одной из пассажирок. Сумма ущерба составила 9000 рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.