Вологодская область примет III этап кубка России по полиатлону

24.01.2022 [Спорт]

Для участия в III этапе Кубка России по полиатлону на Вологодчину приедут сильнейшие спортсмены из Архангельской, Костромской, Владимирской областей, из Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута и Великого Новгорода.

Вологодскую область будут представлять 10 полиатлонистов из Череповца и 5 воспитанников секции полиатлона АНО «ДРОЗД-Череповец».

Основные старты пройдут 28 и 29 января. Награждение победителей и призеров Кубка России состоится 29 января.

Тэги: полиатлон, кубок России

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