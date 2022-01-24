Вологодская область примет III этап кубка России по полиатлону

Для участия в III этапе Кубка России по полиатлону на Вологодчину приедут сильнейшие спортсмены из Архангельской, Костромской, Владимирской областей, из Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута и Великого Новгорода.

Вологодскую область будут представлять 10 полиатлонистов из Череповца и 5 воспитанников секции полиатлона АНО «ДРОЗД-Череповец».

Основные старты пройдут 28 и 29 января. Награждение победителей и призеров Кубка России состоится 29 января.