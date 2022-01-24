В Вологодской области на смену снегопадам придут морозы

В Вологодской области повышенный температурный фон обеспечивают североатлантические циклоны, которые с завидной регулярностью смещаются через территорию области.

Во вторник, 25 января, начиная с западных районов область будет пересекать атмосферный фронт с небольшим и умеренным снегом. Согласно расчетным моделям синоптиков, количество осадков за сутки составит от 4 до 7 мм.

«Смещение зоны наиболее интенсивных осадков на восток будет происходить медленно, в крайних восточных районах непогода начнется только вечером. Синоптическая ситуация будет благоприятствовать порывистому ветру, местами не исключена слабая метель. Дневная температура по области составит от 0 градусов на западе, до -9 градусов на востоке», — рассказала ведущий синоптик вологодского Гидрометцентра Ольга Рыкованова.

Снежная погода сохраниться и в ночь на среду, 26 января, однако интенсивность осадков значительно снизится. На фоне роста давления начнется очередное кратковременное похолодание, в ночь на четверг, 27 января, синоптики обещают до -20 градусов мороза.

Однако до конца недели регион окажется под влиянием уже другого атлантического циклона, который будет смещаться на юг. Будет преобладать облачная с прояснениями погода, временами с небольшим снегом.