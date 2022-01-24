В Череповце пропавшего мужчину нашли мёртвым

В Череповце 44-летнего разыскиваемого мужчину нашли мёртвым.

20 января его объявили в розыск как утратившего связь с родственниками, так как он долго не появлялся дома. 23 января очевидцы обнаружили тело пропавшего в квартире его знакомого на улице Ленина, где, как выяснилось, мужчины несколько дней распивали спиртное.

«При выезде на место происшествия и осмотре тела следователи не выявили видимых следов насилия и телесных повреждений», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователям предстоит установить все обстоятельства гибели мужчины. Для установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.