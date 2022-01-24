В Вологодской области выявлен 341 новый случай заболевания COVID за сутки

24.01.2022 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлен 341 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Последний раз аналогичный показатель был зафиксирован в середине декабря прошлого года.

В целом в России уже четвертый день подряд обновляется абсолютный рекорд по заболеваемости коронавирусом — за минувшие сутки зафиксировано 65 109 новых случаев COVID.

При этом в Вологодской области 224 человека выздоровели, восемь человек умерли. Такая статистика 24 января опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 103 342 пациентам. Большая часть из них — 95 649 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 147 человек.

 

Тэги: коронавирус, инфекции
Сюжет: Пандемия коронавируса

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