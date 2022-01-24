В Вологде создадут портреты местных жителей эпохи Средневековья

24.01.2022 [Культура]

Фонд поддержки и развития Вологодского музея-заповедника получил государственный грант Вологодской области на проект «Антропологическое портфолио средневековой Вологды». Благодаря гранту, в Вологде будут созданы семь портретов местных жителей эпохи Средневековья по материалам трех раскопов, проходивших на территории областной столицы.

Созданием портретов займутся специалисты лаборатории пластической реконструкции Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Они восстановят внешность жителей Вологды. Для этого будут созданы графические реконструкции по методике, разработанной известным советским антропологом Михаилом Герасимовым, который первым доказал, что, восстанавливая облик человека по черепу, можно достичь близкого портретного сходства.

Образы позволят вологжанам увидеть лица своих далеких предков. Портреты будут представлены осенью. 

 

Тэги: средневековье, Вологодский музей-заповедник

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