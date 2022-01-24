Студенты и Татьяны смогут 25 января бесплатно посетить музеи Вологды и Вологодской области

24.01.2022 [Культура]

Вологодский музей-заповедник приглашает 25 января студентов и Татьян бесплатно посетить Дом-музей Петра I, музей «Литература. Искусство. Век XX», Дом-музей А. Ф. Можайского и музей «Вологодская ссылка».

Акция связана с Татьяниным днем, который в России также отмечают как День студента. 

В Белозерске для студентов и Татьян будут открыты музей «Белозерск исторический» и Музей Белого озера. В Великом Устюге в местном музее-заповеднике будут в таком же режиме работать все объекты, кроме Музея природы и Музея древнерусского искусства.

Для бесплатного посещения необходимо предъявить паспорт и студенческий билет. Посетителям старше 18 лет потребуется QR-код о вакцинации.

Татьянин день ежегодно в России отмечают 25 января. В этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении Московского университета». Святая Татьяна стала покровительницей учебного учреждения.  А День памяти мученицы Татьяны — 25 января — стал считаться днем студентов. 

Тэги: день студента, татьянин день

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