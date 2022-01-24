В Вытегре росгвардейцы спасли женщину, которая ночью ушла из дома в одном халате

24.01.2022 [Происшествия]

В Вытегре сотрудники Росгвардии спасли женщину, которая ночью ушла из дома ветеранов на Советском проспекте без верхней одежды.

О пропаже женщины заявили работники учреждения. Температура воздуха на улице опустилась до -20 градусов. «Потеряшку» в одном халате обнаружили на улице Дедушки Крылова. Росгвардейцы усадили её в патрульный автомобиль, вызвали «скорую» и работников дома ветеранов.

«Бабушка поблагодарила росгвардейцев за спасение, но не смогла пояснить, куда и зачем она ушла в столь поздний час без верхней одежды», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Спасённую передали медикам.

Тэги: пенсионерка, дом ветеранов, потеряшки, Росгвардия

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