Житель Череповца задержан по подозрению в нанесении смертельных ранений

В Череповце сыщики задержали 38-летнего местного жителя, который подозревается в нанесении смертельных ранений ровеснику. Как ранее сообщал NewsVo, труп мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен в подъезде дома по улице Архангельской.

В региональном управлении СК рассказали, что ссора между мужчинами произошла днем 20 января.

«В подъезде жилого дома двое мужчин, у которых ранее произошла ссора в магазине, решили выяснить отношения с применением физической силы и ножей. При этом 38-летний череповчанин нанес удары ножом по телу ровесника-обидчика. От причиненных ранений мужчина скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся. Об этом сообщили в правоохранительные органы очевидцы», — рассказали в пресс-службе управления СК.

Спустя двое суток следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска установили личность подозреваемого, который был задержан.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. В суд направлено ходатайство об аресте задержанного, ранее судимого за нарушения правил дорожного движения, — добавили в ведомстве.