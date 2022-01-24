Призеров лыжного марафона в урочище Кирики-Улиты определяли по видеоповтору

24.01.2022 [Спорт]

Дмитрий Плосконосов из Якутии выиграл титул первого абсолютного победителя этапа Всероссийской серии «Russialoppet» марафона Кирики-Улита. Умеренно рельефная трасса не позволила сделать кому-то из фаворитов отрыв на 51 км и в итоге на финиш приехали сразу семь претендентов на победу.

Всех их в итоге разделили только 1,3 секунды. Тщательный видеоповтор позволил определить обладателя второго места Алексея Смирнова из Ярославля, выигравшего 0,1 сек и лидера кубка Максима Черезова. Четвёртое место не смог определить и видеоповтор — его поделили Сергей Клюквин из Троицка и Одиссей Богачев из Ярославля. Лучший из вологжан Дмитрий Шапаров — одиннадцатый, — рассказали организаторы забега представители Вологдамарафон.

У женщин уже после первого круга тройка лидеров — Юлия Чекалева, Алена Перевозчикова из Ханты-Мансийска и Рада Тарасенко из Ярославля сделала серьезный отрыв в три минуты от группы преследования. Только на последних 2 километрах Юлия Чекалева сумела оторваться и стать первой. Это ее третья победа на трёх этапах кубка 2022.

На более коротких дистанциях отлично проявила себя сокольская молодежка — на 34 км первенствовал Егор Шабанов, а на 17 километровой дистанции Максим Бобылев. У женщин первое место на 17 километровой дистанции — у Ксении Поповой из Тотьмы.

Еще более масштабное мероприятие — Всероссийские соревнования «Лыжня России» — состоится 12 февраля в поселке Майский и других населенных пунктах Вологодского района. Уже весной все желающие смогут принять участие в ежегодном стризневском легкоатлетическом марафоне. Так что в ближайшем будущем Вологодский район может стать своего рода беговой столицей региона, — рассказали в пресс-службе администрации Вологодского района.

«Спорт и здоровый образ жизни становятся все более популярными в Вологодском районе. Активно поддерживаем это направление. Нам важно, чтобы у всех была возможность заниматься любимым видом спорта: будь то лыжи, бег, хоккей или самбо, — говорит глава Вологодского района Сергей Жестянников. — В ближайшее время обсудим с председателем „Вологдамарафон“ Валерием Прыговым планы развития и чем можем помочь, чтобы соревнования такого уровня проходили у нас в муниципалитете на постоянной основе».

 

Тэги: марафон, Кирики-улиты

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