Вологодские школьники смогут бесплатно ездить в туры по своему региону

Вологодская область вошла в число 18 пилотных регионов, в которых будет реализована новая туристическая программа для школьников в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В рамках этой программы вологодские школьники смогут бесплатно ездить в туры по области.

На эти цели региону по распоряжению правительства РФ в этом году выделена субсидия в размере 15,2 млн рублей.

Основной целью новой программы является приобщение школьников к познанию родного края, знакомство с историко-культурным наследием Вологодчины во время небольшого путешествия. Оператором проекта станет региональный департамент культуры и туризма.

«Проект реализуется для школьников 5-9 классов в форме социального сертификата на условиях софинансирования, — рассказал начальник департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский. — В рамках проекта школьник за счет средств социального сертификата сможет отправиться в познавательное путешествие продолжительностью от 24 часов с минимум одной ночевкой в гостинице категории „три звезды“, а также получить полное экскурсионное обслуживание. Расчетная стоимость сертификата на данный момент составляет 7 тысяч рублей, из которых 5 тысяч — средства федерального бюджета», — сообщают в департаменте культуры и туризма Вологодской области.

В настоящий момент там разрабатывают нормативно-правовую основу предоставления услуги. Она позволит отобрать из числа туроператоров исполнителей данной услуги и сформировать соответствующий реестр.

«В ближайшее время мы ожидаем заключения соглашения с Федеральным агентством по туризму на предоставление данной субсидии. Вместе с тем ведется работа по подготовке нормативно-правовых актов, которые будут составлять стандарт оказания этой услуги. Будут прописаны критерии отбора участников программы, которые смогут воспользоваться сертификатом для путешествий», — сообщил Владимир Осиповский.

Порядок получения социального сертификата школьникам для путешествий по Вологодской области будет опубликован после подписания всех соглашений и подготовки необходимой документации.