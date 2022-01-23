Вологодская станция переливания сообщает о недостатке крови I и IV групп

Кровь первой отрицательной, а также четвёртой группы крови обоих резусов нужна пациентам медицинских учреждений Вологды. Об этом сообщает «донорский светофор» на сайте Вологодской станции переливания крови.

Для посещения станции не требуется QR-код о вакцинации. Кроме того, с 1 января 2022 года денежная выплата на питание донорам увеличена до 696 рублей 55 копеек, сообщает группа учреждения в соцсети.

Записаться на донацию можно на сайте vospk.ru в разделах записи на процедуру кроводачи и плазмафереза; по телефону 8 (8172) 75-05-42 с 8:00 до 15:00 ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу.

Сдать кровь можно с 8.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 55.