Вологодская станция переливания сообщает о недостатке крови I и IV групп

23.01.2022 [Общество]

Кровь первой отрицательной, а также четвёртой группы крови обоих резусов нужна пациентам медицинских учреждений Вологды. Об этом сообщает «донорский светофор» на сайте Вологодской станции переливания крови. 

Для посещения станции не  требуется QR-код о вакцинации. Кроме того, с 1 января 2022 года денежная выплата на питание донорам увеличена до 696 рублей 55 копеек, сообщает группа учреждения в соцсети.

Записаться на донацию можно на сайте vospk.ru в разделах записи на процедуру кроводачи и плазмафереза; по телефону 8 (8172) 75-05-42 с 8:00 до 15:00 ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу.

Сдать кровь можно  с 8.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 55.

Тэги: донорство, доноры

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