В Вологодском районе дорожного рабочего сбила фура

23.01.2022 [Происшествия]

В Вологодском районе 46-летний мужчина погиб в ДТП на 26 километре автодороги Вологда — Тихвин, где ведутся работы по расширению дорожного полотна, сообщает районная газета «Маяк».

Инцидент произошёл 23 января около 6:50. По предварительным данным, тягач «Вольво» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2114. После фура врезалась в припаркованные на обочине автомобили «Рено» и «Лада Гранта» и сбила потерпевшего — дорожного рабочего, который стоял рядом с «Грантой». От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. По материалам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Тэги: сбили насмерть, дорожники, авария, ДТП
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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