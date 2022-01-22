За сутки в Вологодской области выявлен 261 новый случай заболевания коронавирусом

22.01.2022 [Общество]

В Вологодской области выявили 261 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.

246 пациентов выздоровели, четверо умерли. Такие данные 22 января опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф

В целом по России за сутки выявлено 57 212 новых случаев заболевания. 25 525 пациентов выздоровели, 681 умер.

За всё время пандемии в Вологодской области выявлено 102 702 случая заболевания COVID-19. Большая часть пациентов — 95 245 человек — выздоровели. Согласно официальным данным, общее количество умерших от коронавируса в регионе — 3132 человека.

По данным на 21 января 2022 года, уровень коллективного иммунитета в Вологодской области достиг отметки в 68%.

Тэги: коронавирус, статистика
Сюжет: Пандемия коронавируса

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