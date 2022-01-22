В Вологде скончался врач-хирург Владимир Раздрогин

22.01.2022 [Общество]

21 января в Вологде скончался почётный гражданин города, кандидат медицинских наук, врач-хирург Владимир Александрович Раздрогин. Об этом сообщил начальник департамента здравоохранения Вологодской области Алексей Плотников на своей странице в соцсети.

Владимиру Александровичу было 82 года. После окончания Ярославского медицинского института он работал врачом-хирургом, занимал пост главврача Рослятинской участковой больницы Бабушкинского района. Переехав в 1965 году в Вологду, работал заведующим санитарной авиацией, заведующим хирургическим отделением в Вологодской областной больнице, провёл больше 10 тысяч операций.

«Под его непосредственным руководством специалистами больниц области
освоены миниинвазивные современные лапароскопические операции, благодаря чему сроки пребывания хирургических больных в стационарах сократились с 16 до 8 дней, сократилось количество осложнений после операции», — написал Алексей Плотников.

В 1998 году Раздрогин сформировал межобластную бригаду сосудистых хирургов. При его непосредственном участии был открыт областной центр медицины катастроф, благодаря которому удалось повысить эффективность оказания экстренной медицинской помощи при выездах в районы.

В 2014 году Владимир Раздрогин завоевал первое место в областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший врач года».

«В этот траурный день искренне выражаем соболезнование родным и близким, всем кто знал и любил Владимира Александровича. Светлая память об этом мудром, жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а его доброе имя — в истории», — также говорится в сообщении начальника регионального департамента здравоохранения.

Тэги: врач
фото со страницы Алексея Плотникова

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