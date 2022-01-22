Пьяный постоялец устроил скандал в хостеле в Череповце

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил скандал в хостеле на проспекте Победы. Он был пьян и вёл себя агрессивно.

«Администратор пояснила, что аренда комнаты у мужчины уже закончилась, а платить за продление или покидать хостел он отказывается. На все замечания гражданин отвечал нецензурной бранью», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного, которым оказался 36-летний житель Архангельской области доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.