Пьяный постоялец устроил скандал в хостеле в Череповце

22.01.2022 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил скандал в хостеле на проспекте Победы. Он был пьян и вёл себя агрессивно.

«Администратор пояснила, что аренда комнаты у мужчины уже закончилась, а платить за продление или покидать хостел он отказывается. На все замечания гражданин отвечал нецензурной бранью», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного, которым оказался 36-летний житель Архангельской области доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: пьяный, скандал, хостелы

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