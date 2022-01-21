Вологодский губернатор заявил о намерении «взять под крыло» требующие восстановления храмы

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил о намерении «взять под крыло» храмы, требующие восстановления. В частности, он заявил о восстановлении Спасо-Преображенского собора на острове Каменный в Кубенском озере, который еще в 1991 году начал восстанавливать вологжанин Александр Плигин. Также речь идет о реставрации храма Николая Чудотворца Мирликийского в селе Устье.

Об этом глава региона заявил на градсовете в Усть-Кубинском районе.

«Мы обязаны восстанавливать культурное наследие Вологодчины для сохранения культурно-исторической памяти и преемственности поколений. Решения приняты в 2022 году, который объявлен Годом культурного наследия народов России, — заявил Олег Кувшинников. — Возрождение Спасо-Каменного монастыря началось несколько десятилетий назад. Колокольня восстановлена благодаря энтузиастам. Теперь восстановления требует Преображенский храм. Он был взорван огромным количеством тротила только с четвертого раза».

Спасо-Каменный монастырь является объектом культурного наследия федерального значения. Он был образован в 1260 году на небольшом острове в Кубенском озере. Это один из древнейших монастырских комплексов на Русском Севере. После большого пожара, который произошел в 1774 году, Спасо-Преображенский собор был выстроен из камня и простоял до 1925 года. После закрытия монастыря здание собора было взорвано. Восстанавливать сохранившиеся здания начали вологодские энтузиасты, Александр Плигин посвятил Спасу свою жизнь/

В 2006 году на Каменном острове указом архиепископа Вологодского и Великоустюжского Максимилиана было учреждено архиерейское подворье «Спасо-Каменный монастырь».

В 2013 году с «большой земли» на остров проложили электрический кабель. 6 октября 2017 года священный синод Русской православной церкви постановил открыть Спасо-Каменный Преображенский мужской монастырь.

"Возродить Спасо-Преображенский собор будет непросто, - считает председатель комитета по охране объектов культурного наследия области Елена Кукушкина. - В 80-е годы при постановке на государственный учет храмового комплекса все объекты, за исключением уцелевшей колокольни, были записаны, как «руины древних зданий». Восстановить здание за счет бюджетного финансирования не позволяет законодательство".

Разработкой научно-проектной документации займется пользователь объекта, которым на сегодняшний день является монастырь при поддержке правительства области и Вологодской митрополии.

Кроме того, Олег Кувшинников выразил готовность начать восстановительные работы в храмовом комплексе в Устье. Он относится к памятникам регионального значения и состоит из нескольких объектов культурного наследия. Привести в порядок планируется храм Николая Чудотворца Мирликийского, — сообщает пресс-служба областного правительства.