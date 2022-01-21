Золото и два серебра взяли юные вологжане на всероссийских детских соревнованиях по биатлону

1 золотую и 2 серебряных медали завоевали вологжане на Всероссийских детских соревнованиях по биатлону на призы нашей землячки Анны Богалий-Титовец.

Второй этап «Кубка Анны Богалий-SKIMIR» прошел в Магнитогорске 19 и 20 января. В соревнованиях приняли участие юные биатлонисты от 10 до 18 лет.

Вологжанин Руслан Бураков с двумя промахами одержал победу в индивидуальной гонке с тремя огневыми рубежами на 4,8 км, показав результат 17:52.2.

Также в индивидуальных гонках серебряными призерами стали Дмитрий Кивитар среди юношей до 10 лет, а также Кирилл Юшманов среди юношей 13-14 лет.