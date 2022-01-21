В Соколе коммунальщики пять дней не могут устранить протечку на теплотрассе

В Соколе на улице Молодёжной, 19 прорвало теплотрассу, сообщает группа «Сокольские сплетни» в соцсети.

«С субботы 15 -го января жители дома практически ежедневно звонят на телефон аварийной службы МУП „Коммунальные системы“. Каждый раз отвечают, что звонок фиксируют и обещают устранить прорыв, даже „вышку“ заказывали, но „воз и ныне там“», — говорится в посте.

В сообщении отмечается, что из-за вытекающей из прорыва воды на трубах «не первой молодости» образовался лёд, под тяжестью которого коммуникации могут рухнуть.