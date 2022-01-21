В Соколе коммунальщики пять дней не могут устранить протечку на теплотрассе

21.01.2022 [Общество]

В Соколе на улице Молодёжной, 19 прорвало теплотрассу, сообщает группа «Сокольские сплетни» в соцсети.

«С субботы 15 -го января жители дома практически ежедневно звонят на телефон аварийной службы МУП „Коммунальные системы“. Каждый раз отвечают, что звонок фиксируют и обещают устранить прорыв, даже „вышку“ заказывали, но „воз и ныне там“», — говорится в посте.

В сообщении отмечается, что из-за вытекающей из прорыва воды на трубах «не первой молодости» образовался лёд, под тяжестью которого коммуникации могут рухнуть.

Тэги: прорыв трубы, коммунальщики
фото группы "Сокольские сплетни"

ТОП НЕДЕЛИ

Почему ремонт моста через Шограш в Вологде продлится 23 месяца и почему выбран такой вариант движения
В Вологде на железнодорожном переезде погиб мужчина
В Вологде началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Золотая шайба»
Поезд Деда Мороза вернулся в Великий Устюг после путешествия по стране
Вологодская область может столкнуться с запредельным ростом заболеваемости коронавирусом
В Череповце водитель сбил женщину с ребенком на руках
В Вологодской области вновь резкий рост заболевших коронавирусом
В деревне Родионцево под Вологдой выгорела станция техобслуживания
В Вологде 26-летнему мужчине предъявили обвинение в тройном убийстве
Заболеваемость коронавирусом в Вологодской области за сутки выросла почти в 1,5 раза

Похожие новости

Более суток провели без отопления в морозы жильцы одного из домов в Сокольском районе

Районная комиссия по ЧС выезжала на место для решения проблемы

1439
0

В поселке Суда Череповецкого района участок затопило горячей водой

Об этом жители сообщают в соцсетях

1009
0

Жильцы дома в центре Вологды уже неделю без воды

Зато из-под дома льют ручьи

1475
0

Два микрорайона Вологды на сутки отключат от водоснабжения из-за прорыва водопровода

Это Прилуки и Лукьяново, воды также не будет в поселках Аэропорт, Дорожный, Марфино и Майский

2425
0

Микрорайон Лоста в Вологде остался без воды из-за коммунальной аварии

Прорыв на инженерных сетях планируют ликвидировать к 17 часам

 

1419
0

В Вологде жители 6 микрорайона и Лосты почти сутки просидели без воды

Последствия аварии, произошедшей утром в воскресенье, коммунальщикам удалось ликвидировать только к сегодняшнему утру

2060
1

Коммунальщики Вологды перешли на усиленный режим из-за морозов

Несмотря на то, что средняя температура в новогодние каникулы составляла -25 градусов, серьезных прорывов на теплосетях удалось избежать, а все мелкие неполадки были вовремя устранены, говорят в администрации

1515
0

В Череповце затопило 16-этажный дом

 На Данилова, 21 прорвало стояки  

2179
0

Теплоснабжение в жилых домах Череповца восстановлено

Практически сутки 30 жилых пятиэтажек в городе металлургов оставались без тепла в сильный мороз из-за аварии на трубопроводе

2127
0

Из-за прорыва трубы в центре Вологды образовалась "пробка" на проспекте Победы

ГИБДД сообщает,  что возможно образование пробок от улицы Ленинградской по пр-ту Победы до улицы Сергея Орлова – в обе стороны; и от Чехова по улице Мальцева и до проспекта Победы в сторону центра

2874
0

Место утечки на Октябрьской в Вологде обнаружено

 В настоящее время ведутся ремонтные работы. Их планируют завершить к субботе

2422
0

5 человек пострадали при прорыве трубы в Вологде

Во время проходивших на территории предприятия работ трубу с горячей водой прорвало

3098
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодский губернатор заявил о намерении «взять под крыло» требующие восстановления храмы
Пишите письма: новогодние волшебники ушли в сеть
Вторую неделю подряд уровень коллективного иммунитета в Вологодской области растет лишь на 1%
Золото и два серебра взяли юные вологжане на всероссийских детских соревнованиях по биатлону
В Соколе коммунальщики пять дней не могут устранить протечку на теплотрассе
Житель Вологды украл золотые украшения у своей жены
«Умеренный морозец» обещают в выходные вологодские синоптики
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

8519
0
20.01.2022 [БлогоVO]

Очередной раз сидим в темноте. Получил очередную отписку правительства ВО

545
0
13.01.2022 [Обзор Прессы]

В Верхней Шарденьге сгорела свиноводческая ферма — последнее сельхозпредприятие

1350
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика