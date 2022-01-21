Житель Вологды украл золотые украшения у своей жены

В Вологде полицейские раскрыли кражу золотых украшений 42-летней местной жительницы.

Потерпевшая рассказала, что украшения пропали из её квартиры, и оценила ущерб в 30 тысяч рублей. Подозреваемым в краже оказался 33-летний ранее судимый муж потерпевшей. Его задержали.

«В содеянном он сознался и рассказал, что накануне, находясь на даче, он поругался с женой. Вернувшись домой, вологжанин взял золотые украшения супруги и сдал их в ближайший ломбард. Получив за это 18 тысяч рублей, злоумышленник потратил все деньги на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Вологжанину грозит до двух лет лишения свободы.