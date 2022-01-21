Житель Вологды украл золотые украшения у своей жены

21.01.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу золотых украшений 42-летней местной жительницы.

Потерпевшая рассказала, что украшения пропали из её квартиры, и оценила ущерб в 30 тысяч рублей. Подозреваемым в краже оказался 33-летний ранее судимый муж потерпевшей. Его задержали.

«В содеянном он сознался и рассказал, что накануне, находясь на даче, он поругался с женой. Вернувшись домой, вологжанин взял золотые украшения супруги и сдал их в ближайший ломбард. Получив за это 18 тысяч рублей, злоумышленник потратил все деньги на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Вологжанину грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: кража, родственники

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