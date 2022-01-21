«Умеренный морозец» обещают в выходные вологодские синоптики

21.01.2022 [Общество]

В выходные дни территория Вологодской области останется под влиянием обширного атлантического циклона, который из-за сибирского антициклона не может продвинуться вглубь континента. Наметится тенденция на постепенный рост атмосферного давления и уменьшение интенсивности осадков.

В ночь на субботу, 22 января, есть вероятность выпадения умеренного снега, днем в субботу ожидается уже небольшой снег.

Температурный фон в выходные дни существенно превысит норму: в субботу на 5 — 7 градусов, в последующие дни положительная аномалия будет сокращаться.

В ночь на субботу температура составит от -7 до -12 градусов, днем ожидается от -6 до -11 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до -15 градусов.

В ночь на понедельник температура воздуха понизится до -18 градусов, при прояснениях возможны и более низкие значения.

Как рассказали в вологодском Гидрометцентре, в начале новой недели «погодная инициатива» ненадолго перейдет к сибирскому антициклону, поэтому обойдется без существенных осадков.

Умеренный морозец сохраниться и в ночь на вторник, 25 января, после чего, по предварительным данным регион, начиная с западных районов, вновь окажется под влиянием теплого атмосферного фронта уже следующего североатлантического циклона, — рассказали в Гидрометцентре.

 

Тэги: погода, зима, температура

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