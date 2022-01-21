В Череповце и Бабаевском районе ищут пропавшую женщину

В Череповце и Бабаевском районе ищут пропавшую 56-летнюю Галину Тавлаеву, сообщает группа поисково-спасательного отряда «Ты не один».

24 декабря женщина села в поезд Санкт-Петербург — Череповец. Предположительно, она вышла в районе станции Бабаево или в Череповце. Была одета в тёмно-синий пуховик, жёлтую толстовку с капюшоном и черные полусапожки. Медленно ходит.

Пропавшая может быть дезориентирована и нуждается в медицинской помощи. Обладающих информацией о местонахождении Галины просят сообщить об этом в полицию по телефону «102» или связаться с волонтёрами по телефону 8(911)-505-68-98, либо через группу в соцсети.