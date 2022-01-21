Житель Тарногского района прокатил в санях дикого кабана

Любопытное видео снял житель Тарногского района Михаил Баженов. Мужчина развозил на снегоходе корм для диких животных. Вышедший из леса кабан по запаху определил, что в санях находится лакомство, залез в них и попытался порвать мешок, в котором находился корм.

Как пояснили в областном охотдепартаменте, зимой дикие животные нуждаются в подкормке, для этого охотники и охотоведы обустраивают в лесу специальные площадки. Их периодически проверяют и при необходимости оставляют новую порцию корма.

В суровые зимние дни лесные звери вынуждены концентрироваться вблизи таких импровизированных столовых.



