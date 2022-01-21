Житель Шексны подозревается в убийстве знакомого

52-летний житель Шексны арестован по подозрению в убийстве знакомого.

По версии следствия, инцидент произошёл утром 19 января 2022 года в квартире 57-летнего потерпевшего. Подозреваемый пришёл к нему, чтобы выяснить отношения. Мужчины поссорились и гость ударил хозяина квартиры ножом в грудь. После, забрав орудие преступления, он рассказал соседу пострадавшего о случившемся и ушёл. По пути мужчина выбросил нож.

Потерпевшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. От полученных повреждений он скончался.

«Правоохранители, установив злоумышленника по месту жительства, доставили его в территориальное подразделение СК, где мужчина признался следователям, что причиной конфликта послужило негативное отношение пострадавшего к сожительнице подозреваемого», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Расследование продолжается.