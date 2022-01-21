Вологодский конькобежец Николай Трусов взял бронзу третьего этапа Кубка России

Вологжанин Николай Трусов завоевал бронзовую медаль на третьем этапе Кубка России по конькобежному спорту.

Соревнования проходили в Челябинской области 18 по 20 января. За призовые места сражались около 200 лучших спортсменов со всей России. Вологодскую область представляли Семён Аверин, Иван Бурцев, Егор Брагин, Егор Коряковский и Николай Трусов.

Во второй день соревнований на дистанции 1000 метров среди мужчин с результатом 1:12,04 Николай Трусов занял третье место, Егор Коряковский с результатом 1:12,05 финишировал четвертым.