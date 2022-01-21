Дом-музей Петра I в Вологде отреставрируют за 25 млн рублей

21.01.2022 [Общество]

К 350-летию Петра I в 2022 году региональные власти решили отреставрировать объект культурного наследия федерального значения «Дом Петра Первого». На проведение комплекса ремонтно-реставрационных работ будет выделено 25 млн. рублей.

«За свою столь длительную историю дом неоднократно подвергался ремонту и незначительным переделкам. Но на сегодняшний день состояние отдельных конструкций здания с целью его дальнейшего сохранения требует проведения ремонтно-реставрационных работ. Понимая важность и значимость этих мероприятий, для обеспечения сохранности обладающего высокой архитектурной и мемориальной ценностью объекта, было принято решение о выделении средств областного бюджета», — рассказала на своей страничке в соцсетях заместитель губернатора области Лариса Каманина.

В частности, планируется провести работы по ремонту конструкции крыши с частичной заменой кровельных элементов, фасадов здания с восстановлением его исторического цвета, заменить оконные заполнения с воссозданием исторического облика, устройство гидроизоляции фундамента, отмостки и водосточной системы, а также отремонтировать внутренние помещения.

Лариса Каманина также напомнила, что Пётр Великий посещал Вологду шесть раз. Во время своих визитов он останавливался в доме голландского купца Иоанна Гутмана.

Тэги: дом Петра I, памятник, реставрация

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