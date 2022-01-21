Власти Череповца увеличивают количество техники для уборки города от снега

В Череповце местные власти увеличивают количество машин, которые убирают город от снега. Об этом рассказал мэр города Вадим Германов на своей странице в соцсетях.

«Мы заключили контракты на аренду грузовиков и погрузчиков. Сейчас техника готовится к выходу, а водители пытаются выспаться на несколько месяцев вперед. Тем, кто вывозит снег с улиц Череповца, покой только снится», — рассказал Вадим Германов.

По словам градоначальника, минувшей ночью улицы и тротуары подметали 87 машин, еще семь звеньев вывозили последствия осадков. Звено — это четыре грузовика, погрузчик, экскаватор и трактор со щеткой. К началу следующей недели число таких звеньев достигнет 14.

«Ночью снег вывозили с Горького, Доменщиков, Сталеваров, Молодежной, Добролюбова, Любецкой, Социалистической, Луначарского, Мамлеева, Коммунистов, Красного переулка и конечной остановки „Доменная“. Сегодня техника зайдет на Ленина, Ломоносова, Мамлеева, Портовую и продолжит убирать Любецкую и Молодежную», — пояснил Германов.

По данным череповецкого «Водоканала», накануне на снегоплавилки города приехал уже 401-й грузовик со снегом.