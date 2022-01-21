Вологодские актеры показали новый спектакль с зажигательными танцами

21.01.2022 [Культура]

Сергей Закутин и Наталья Воробьева представили новый спектакль «Рок-н-ролл на закате» в Доме актера.

У героев спектакля было огромное желание доказать всем, что они смогут станцевать рок-н-ролл. За этим желанием крылась попытка убежать от одиночества. История наполнена юмором, музыкой и танцами. Эта история показывает, что люди даже в зрелом возрасте могут изменить свою жизнь, добиться того, что еще вчера казалось нереальным, и найти свою любовь.

«У каждого свой ритм, и иногда он может не совпадать с ритмом, заданным кем-то, но важно понимать — не это главное в жизни. Главное, чтобы рядом был любимый человек, с которым тебе комфортно. Наша история как раз об этом, — рассказал Сергей Закутин. — Каждый человек должен чувствовать свой ритм и не пытаться подгонять себя под других. Сначала у героев была задача — научиться танцевать и доказать, что их зря выгнали из всех танцевальных клубов. Но в итоге они нашли свой ритм и друг друга, и стали счастливыми».

Как сообщает портал Cultinfo, режиссер постановки — Ольга Пакетт из Томска. Это не первая ее работа в Вологде — в Доме актера идет моноспектакль Сергея Закутина «Мальчик примерный. Весело». Пьесу Михаила Хейфеца для нового совместного проекта предложил сам Сергей Закутин, а в творческую команду вошла и актриса Наталья Воробьева. Большая часть репетиций проходила онлайн, но режиссер нашла возможность приехать в Вологду, чтобы оценить работу актеров вживую.

«Познакомившись с пьесой, у меня у меня сразу возникло решение сделать спектакль с пластикой, танцевальными номерами, поэтому мы пригласили хореографов Наталию Петряеву и Татьяну Мелочникову. Актеры были открыты экспериментам, репетировали с азартом, активно поддерживали мои идеи, например, сделать видеоряд в вологодском лесу на лыжах, здесь нам помог оператор Алексей Горожанов», — рассказала Ольга Пакетт.

По словам актрисы Натальи Воробьевой, в этой истории много драйва, в то же время она комическая и очень трогательная. Спектакль можно смотреть всей семьей, ведь он про любовь и нежность.

 

Тэги: премьера, дом актера, спектакль
фото: Cultinfo

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