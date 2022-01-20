В Вологде осудили группу «чёрных риелторов», которые убивали пенсионеров

20.01.2022 [Происшествия]

В Вологде суд вынес приговор группе троим мужчинам и одной женщине, признанным виновными в совершении 11 преступлений против личности, собственности, общественной безопасности и кражу документов.

«Судом установлено, что подсудимые, действуя группой лиц по предварительному сговору, намеревались незаконно завладеть путем обмана квартирами двух пенсионеров, проживавших в городе Вологде», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Как NewsVO сообщал ранее, тело 64-летнего потерпевшего, пропавшего в январе 2020 года, было обнаружено в лесу под Вологдой весной 2020 года. Подсудимые пытались использовать паспорт мужчины, чтобы зарегистрировать право собственности на недвижимость в соседнем регионе.

Ещё одна жертва обвиняемых — 67-летний владелец четырёхкомнатной квартиры в Вологде — пропал осенью 2019 года. Его тело нашли в лесополосе недалеко от дачи знакомого одного из обвиняемых.

Со счётов одного из погибших «риелторы» сняли больше полутора миллионов рублей.

С учётом роли и степени участия каждого из подсудимых в преступной деятельности, суд назначил им наказания в виде лишения свободы на сроки от трёх с половиной лет до пожизненного.

Тэги: черные риэлторы, пенсионеры, убийства, приговор

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