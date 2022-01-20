Вологодские реставраторы нашли тайник с письмами в доходном доме на улице Кирова

20.01.2022 [Общество]

Любопытные вещи прошлых столетий обнаружили вологодские реставраторы в доме на Кирова, 33.

«С начала восстановления доходного дома прошло всего чуть меньше месяца, а мастера уже нашли много интересных и порой необычных находок. Например, во время разборки потолка буквально на голову реставраторам упала фотография 30-х годов прошлого века. На ней запечатлен коллектив одного из цехов Вологодского вагоноремонтного завода», — сообщает группа «Сохраняя будущее: деревянная Вологда» в соцсетях.

Когда специалисты снимали старые обои, над одной из дверей был обнаружен тайник с письмами конца 50-х начала — 60-х годов. Любопытно, что в адресе отправителя указана Вологда, а направляли письма на Сахалин до востребования.

«Видимо, корреспонденция так и не дождалась своего адресата, если письма вновь оказались в Вологде, да еще и так надежно спрятаны», — предположили реставраторы.

При разборке пола специалисты нашли монеты разных лет, в том числе датские чеканки начала прошлого столетия, серебряные чайную ложку и вилку для рыбы, множество склянок.

Также оказалось, что щели в полах дома были утеплены разнообразными материалами и даже газетой, датированной 17 января 1913 года.

Тэги: реставрация, доходный дом, находки

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