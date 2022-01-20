19 организаций соцобслуживания Вологодской области переводят на закрытый режим работы

В Вологодской области в связи с подъемом уровня заболеваемости и распространением нового штамма коронавируса с 24 января 2022 года по решению областного оперативного штаба 19 государственных стационарных организаций социального обслуживания переводят на закрытый режим работы.

В департаменте соцзащиты области пояснили, что в списке организаций — психоневрологические интернаты, дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста, дома-интернаты для пожилых граждан и инвалидов, стационарные отделения при комплексных центрах социального обслуживания населения, а также детские дома-интернаты для умственно отсталых детей.

По словам начальника департамента соцзащиты населения области Александра Ершова, в стационарных организациях области проживают более 3,6 тысяч человек. Это наиболее уязвимая категория населения с повышенным риском заболевания из-за проживания в непосредственной близости друг от друга.

В департаменте также рассказали, что закрытый режим предусматривает 14-дневную смену в условиях круглосуточного нахождения обслуживающего персонала по месту работы. Как показала практика, такие условия функционирования организаций социального обслуживания позволяют снизить опасность заражения проживающих.