Главный эпидемиолог области рассказала об отличиях омикрона от дельты

20.01.2022 [Общество]

Заразиться новым штаммом коронавируса омикрон можно в 3-5 раз быстрее, чем его предшественником. В Вологодской области уже зафиксированы первые случаи заражения омикроном. О том, как проявляется заболевание, а также о способах защиты от него рассказала главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Вологодской области Татьяна Курганова.

«В январе в области уже выявлено более двух тысяч заболевших коронавирусом. Это меньше, чем в прошлом году. Однако после выхода с каникул возросло количество обращений по поводу ОРВИ и коронавируса. Пока на территории Вологодской области эпидемиологическая ситуация остается нестабильной», — рассказала Татьяна Курганова.

Для штамма омикрон в отличии от дельты характерно более быстрое развитие болезни. Инкубационный период сократился до 3-5 дней. Также практически невозможно четко определить, что человек заболел коронавирусом: его симптомы схожи с признаками респираторных инфекций. Среди них повышение температуры тела выше 37,5 градусов, сухой кашель, одышка, утомляемость, ощущение тяжести в груди, мышечная и головные боли, заложенность носа, першение и боль в горле, конъюнктивит, кожная сыпь. Реже встречаются потеря вкуса и обоняния.

«Работодателям рекомендовано выводить работников на дистанционный режим работы. Обратить особое внимание на лиц старшего возраста, страдающих хронической патологией, которые по каким-то причинам не прошли вакцинацию, и отправить их на удаленку. Это уменьшит риски для данной категории граждан. Меньше будет очагов для возникновения инфекции в коллективе. Также необходимо соблюдать утренние фильтры», — прокомментировала Татьяна Курганова.

При недомогании вологжанам советуют обращаться на горячие линии в поликлиники и вызывать врача. Также можно звонить в колл-центр по коронавирусной инфекции 122. При этом советуют ни в коем случае не выходить на работу, а также посещать общественные места, поскольку один человек может заразить большое количество людей.

Тэги: коронавирус, омикрон, инфекции
Сюжет: Пандемия коронавируса

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