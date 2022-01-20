ЦБ намерен запретить в России криптовалюты

Банк России предлагает запретить в России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В регуляторе это объясняют необходимостью «снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют», — пишет «КоммерсантЪ».

«Риски криптовалют для частных инвесторов связаны с возможностью полной потери вложений в криптовалюты. Курс криптовалют зависит от их признания в обществе и возможности использования для совершения различных операций, в том числе, в рамках противоправной деятельности. Рост рынка криптовалют во многом отражает формирование пузыря на рынке», — говорится в докладе ЦБ.

Как указывает агентство Bloomberg, поддержать полный запрет криптовалют в России главу Центробанка Эльвиру Набиуллину убедили в ФСБ. Чекисты лоббировали этот запрет, так как трудноотслеживаемые платежи в криптовалютах все чаще используются россиянами для пожертвований в пользу «нежелательных организаций» — оппозиции и СМИ-иноагентов, — говорится в статье. По этому вопросу Центробанк и ФСБ Интерфаксу не предоставили комментариев.