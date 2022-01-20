Полиция Вологды начала проверку по факту отравления собак неизвестным догхантером

В Вологде сотрудники полиции начали проверку по факту отравления трех собак неизвестным догхантером. Происшествие случилось в ночь на 17 января на улице Верхний переулок областного центра.

Как указано на странице ОЗЖ "Велес" в соцсетях, кто-то перекинул через забор дома еду с отравой. Две собаки погибли на месте: одна сидя, уткнувшись мордой в забор, вторая доползла до коридора и скончалась там, третья в настоящее время находится в ветеринарной клинике.

«Сообщение об отравлении собак на улице Верхний переулок было зарегистрировано 17 января в установленном порядке. В настоящее время проводится проверка по данному факту, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Уголовное дело пока не возбуждено, идет рассмотрение материалов: поиск свидетелей и видеоматериалов, опрашиваются соседи», — прокомментировали Вологда.рф в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

Свою помощь в определении состава отравляющего вещества согласились предоставить в ОЗЖ «Велес». В группе общества в соцсетях также опубликован пост об отравлении собак, под которым оставили комментарии уже больше 100 человек.

«Мы поможем оплатить вологжанам вскрытие двух собак. Трупы животных доставлены в ветклинику для осуществления этой процедуры. Сейчас мы ждем результат», — рассказала руководитель ОЗЖ «Велес» Ольга Клюквина.

Также в «Велесе» ищут свидетелей этого происшествия. Всем, кто может помочь с информацией, просят позвонить по телефону 89115335334 или написать личное сообщение руководителю общества Ольге Клюквиной.