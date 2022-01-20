За сутки в Вологодской области значительный прирост заболевших COVID

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 192 случая заболевания коронавирусной инфекцией. По сравнению со средой, 19 января, количество заболевших значительно увеличилось. В среду было зафиксировано 170 случаев.

В целом в России также наблюдается рост заболевших — 38 850 случаев против 33 899, зарегистрированных сутками ранее. Только в Москве зафиксировано 11 557 новых случаев коронавируса, что является рекордом с начала пандемии.

При этом в Вологодской области 245 человек выздоровело, пять человек умерли. Такая статистика 20 января опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 102 209 пациентам. Большая часть из них — 94 771 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 121 человек.