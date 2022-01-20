В Вологодском районе на пешеходном переходе «Ауди» сбила мужчину

В Вологодском районе 32-летний мужчина пострадал в ДТП на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла на 471 километре трассы Москва-Архангельск 20 января около 8:10. По предварительным данным, 38-летний водитель за рулём «Ауди» не пропустил пострадавшего, когда тот переходил дорогу.

С ушибами и подозрением на переломы ноги и руки потерпевшего доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По материалам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее NewsVO сообщал, что в Сокольском районе два человека погибли при лобовом столкновении «Тойоты» и грузовика «Скания».