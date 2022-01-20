Вологжане завалили диспетчеров жалобами на плохую очистку дворов от снега

20.01.2022 [Общество]

После обильных снегопадов жители областного центра завалили жалобами единую диспетчерскую службу на некачественную уборку дворов от снега. В городской администрации Вологды уверяют, что работники УК и ТСЖ стараются оперативно привести в порядок проезжую часть и тротуары во дворе, убрать снег и наледь с крыш домов, а также подъезды к ним.

Всего, по данным пресс-службы городской администрации, на очистку дворовых территорий после снегопада вышло более тысячи дворников.

«От вологжан поступают сообщения по уборке снега во дворах, после чего специалист связывается с управляющей компанией или ТСЖ и передает информацию от жителя. В этот же день либо на следующий специалист выходит на место и фиксирует, произведена ли уборка. В большинстве случаев УК и ТСЖ сразу же убирают территории. Если этого не происходит, принимаются меры административного характера: за некачественную и несвоевременную уборку снега должностным лицам может быть выписан штраф от 5 до 20 тысяч, юридическим лицам — от 15 до 30 тысяч рублей», — прокомментировал начальник отдела инспектирования городских территорий Центра гражданской защиты Вологды Николай Смирнов.

В администрации города также напомнили, что обращения по некачественной уборке от жителей принимаются в ЕДДС по телефону: 72-35-53.

Тэги: уборка снега, коммунальщики

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