Житель Череповецкого района тайком оформил кредит на своего знакомого

20.01.2022 [Происшествия]

В Череповецком районе 26-летний мужчина тайком оформил через интернет кредит на своего знакомого. Сам заемщик узнал о кредите, когда с его банковской карты приставы списали 11 000 рублей в счет погашения задолженности по займу в микрофинансовой организации. Мужчина обратился в полицию и заявил, что никаких кредитов не оформлял.

Полицейские выяснили, что кредит был оформлен через интернет. Также оказалось, что указанный в договоре займа номер телефона принадлежит жителю деревни Климовское, который является знакомым потерпевшего. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

«Подозреваемый рассказал оперативникам, что он помогал потерпевшему и его сожительнице оформлять заявление на социальные выплаты через портал госуслуг. Таким образом в его распоряжении оказались копии паспорта заявителя, с помощью которых злоумышленник оформил через сеть Интернет кредит на сумму 4500 рублей на имя своего знакомого. Полученные деньги мужчина потратил на личные нужды», — рассказали в пресс-службе УМВД.

По данному факту в отделении дознания череповецкого райотдела полиции возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество.

На период следствия подозреваемый находится на подписке о невыезде.

 

Тэги: кредит, мошенник

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