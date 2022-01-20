На что власти Вологодской области потратили больше всего денег в 2021 году

20.01.2022 [Экономика]

По данным сайта Единой информационной системы в сфере закупок, самыми крупными госзакупками для Вологодской области в 2021 году стали работы по содержанию и ремонту региональных и межмуниципальных автомобильных дорог. Стоимость крупнейшей из них составила почти 1 млрд рублей.

На втором месте — оказание услуг скорой медицинской помощи, а также медицинской эвакуации на сумму 431,3 млн. рублей.

На третьем месте — выполнение работ по защите города Великий Устюг от наводнения, включая строительство противопаводковой дамбы на Северной Двине. Стоимость работ — 275,4 млн. рублей, — сообщает пресс-служба правительства области.

На четвертом месте — закупка медицинских изделий для нужд медучреждений области. Сумма контракта — 248,9 млн. рублей. Замыкает пятерку самых затратных закупок выполнение работ по капитальному ремонту Вологодской областной клинической больницы для размещения операционного блока на сумму 234,2 млн. рублей.

Далее в списке — контракты на поставку в 2022 году автомобильного топлива для социальных учреждений области на сумму 170,3 млн. рублей. Оказание услуг по организации питания пациентам медицинских учреждений области — 153,8 млн. рублей. На выполнение авиационных работ для оказания медицинской помощи было потрачено 151,8 млн. рублей.

 

Тэги: госзакупки, бюджет

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