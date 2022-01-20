Четыре автомобиля сгорели во время пожара на станции техобслуживания под Вологдой

Четыре иномарки сгорели накануне на станции технического обслуживания в деревне Родионцево под Вологдой. Как сообщал NewsVo, сигнал о возгорании в гаражном боксе на улице Цветочной поступил на пульт дежурной части противопожарной службы в 14.47.

По словам сотрудников областного управления МЧС, общая площадь пожара составила 120 метров. Вместе с гаражным боксом сгорели автомобили «Фольксваген Т4» и «Додж Неон».

Также огнем повреждены колеса, лакокрасочное покрытие, моторный отсек, остекление, салон автомобилей «Вольво 740» и «Вольво 850 Т5».

Предварительная причина возгорания — неправильное устройство или неисправность дымовой трубы.

Сумма ущерба уточняется.