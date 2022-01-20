Миллионер из Волгограда под видом обычного человека посетил Череповец и помог сразу нескольким людям

Миллионер из Волгограда Евгений Купко тайно посетил Череповец, оценил город и нашел тех, кто нуждается в помощи.

Бизнесмен участвует в проекте телеканала «Пятница» «Секретный миллионер». Мужчина занимается ресторанным бизнесом, в его собственности более 200 различных заведений, а состояние оценивается в 2 млрд рублей.

По правилам реалити-шоу он должен был провести три дня в незнакомом городе с тысячей в кармане, под чужим именем и найти людей, которым может помочь.





Согласно образу миллионер превратился в повара Евгения Блинова, который последние пять лет трудится в небольшой забегаловке. Ему выдали спортивные штаны и кожаную куртку и отправили самолетом в Череповец.

Прилетев на место, Евгений стал искать такси. Он поразился неопрятности водителя, убитой машине и рации в авто. Город также произвел на миллионера удручающее впечатление. Старые серые дома, грязь — это то, что бросилось в глаза волгоградскому бизнесмену. Пока мужчина пытался сориентироваться в городе, у него оторвалась пуговица. Позволить себе ходить в куртке, которая не застегивается, мужчина не мог. Поэтому обратился в обувную мастерскую, где ему совершенно бесплатно помог сапожник.

Затем миллионер нашел хостел и отправился искать работу. С последним никак не получалось, поэтому он решил идти спать. Однако, когда пришел в гостиницу, его выгнали, сославшись на то, что все места заняты.

Так миллионер оказался в приюте для бездомных «Дом милосердия».

«Это было похоже на пионерлагерь для взрослых. Директор рассказывал истории людей, которые там оказались. Истории, как туда попадают люди, просто не укладываются в голове. Там есть мужчина, которого просто привезла дочь. Сказала: „Можно я вам заплачу. У меня не возможности ухаживать“. И пропала навсегда. Лежит чей-то отец. Он прекрасно понимает, что его бросили. Ждет каждый день, когда приедет дочь. Таких историй там несколько», — поделился своими впечатлениями Евгений Купко.

Особое внимание в приюте он обратил на Николая Тютикова, который раньше жил в Череповце, работал дворником и рекламщиком. После тяжелой травмы мужчина не мог ориентироваться в пространстве, серьезно пострадали слух и речь. Он рассказал мужчине, что у него где-то на Украине есть сестра. И он мечтает ее найти.

Спалось миллионеру в ночлежке очень тяжело. Особенно было неудобно есть завтрак, который был оплачен благотворителями.



Директор приюта предложил герою подработку. Сделать ремонт у одной из женщин. Так Евгений попал к Руслане, дочери которой требуется операция из-за редкого синдрома. Женщина уже насобирала 500 тысяч, но ей требуется еще 2,5 млн рублей.

После этого мужчина отправился помогать рыбакам. Он ловил и сортировал рыбу.

«Я чуть не закончился прям там. Я бы так не смог жить. Потому что склонен к более сложной мозговой деятельности. Хотя это очень романтично», — сказал он.

В последний день проекта Евгений побывал у многодетной матери, которая воспитывает семерых детей. Ее дом сгорел четыре года назад. На участке они вместе с мужем и детьми живут по сути в сарае. Евгения поразило не столько это, сколько то, что семья живет в грязи и не смотря на бедственное положение, даже ничего не садит у себя в огороде.

«Какая-то избушка, все какое-то маргинальное. Все заросло бурьяном. Дом сгорел 4 года назад. Я не понимаю, в чем проблема прибрать мусор с огорода. В ночлежке бомжи так не бесили. Для меня бедность и грязь — это не одно и то же», — сказал миллионер.

После того, как маски были сброшены, Евгений Купко первым делом отправился к мужчине Олегу, который пришил ему пуговицу, и сделал ему подарок в 150 тысяч рублей. Затем он приехал в ночлежку, где признался всем ее жителям, что он миллионер, а не повар. Приюту были подарены бытовые принадлежности на сумму более 500 тысяч рублей. Отдельно Евгений Купко решил заняться судьбой Николая Тютикова, пообещав ему помочь в поисках сестры и подарив 500 тысяч на восстановление здоровья после травмы.

Руслана и ее дочь Маргарита получили 150 тысяч рублей на ремонт и 2,5 млн на операцию. К многодетной матери миллионер сначала ехать не хотел. Но потом, все-таки, решил проявить сочувствие к детям и дал женщине шанс построить им нормальный дом. На эти цели матери было выделено 500 тысяч рублей.